Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шарунас Ясикявичус: европейский баскетбол — это последняя чистая форма этого вида спорта

Шарунас Ясикявичус: европейский баскетбол — это последняя чистая форма этого вида спорта
Комментарии

Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс высказался о европейском баскетболе, выразив уверенность в том, что это более совершенная форма баскетбола по сравнению с другими.

«Европейская модель баскетбола — это последняя оставшаяся форма чистого баскетбола. Надеюсь, мы её не потеряем. Независимо от того, насколько сильна НБА в финансовом плане», — приводит слова Ясикявичюса портал Eurohoops.

Ясикявичюс — первый человек, который одержал победу в Евролиге в качестве игрока, а позже был признан лучшим тренером сезона. Также он первый литовский специалист, который был удостоен этой награды по итогам регулярного чемпионата, покорив это достижение в прошлом сезоне.

Материалы по теме
Шарунас Ясикявичюс: сейчас в НБА все тренеры играют одинаково. Это безумие
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android