Шарунас Ясикявичус: европейский баскетбол — это последняя чистая форма этого вида спорта

Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс высказался о европейском баскетболе, выразив уверенность в том, что это более совершенная форма баскетбола по сравнению с другими.

«Европейская модель баскетбола — это последняя оставшаяся форма чистого баскетбола. Надеюсь, мы её не потеряем. Независимо от того, насколько сильна НБА в финансовом плане», — приводит слова Ясикявичюса портал Eurohoops.

Ясикявичюс — первый человек, который одержал победу в Евролиге в качестве игрока, а позже был признан лучшим тренером сезона. Также он первый литовский специалист, который был удостоен этой награды по итогам регулярного чемпионата, покорив это достижение в прошлом сезоне.