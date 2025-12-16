Скидки
«Мог выйти с арсеналом из двух движений и набрать 40 очков». Аренас — о доминации Джордана

Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался насчёт доминирования легендарного шестикратного чемпиона НБА соотечественника Майкла Джордана на пике формы.

«Буду честен… Майкл Джордан был настолько доминирующим, что мог выйти на арену с двумя движениями в арсенале и всё равно набрать 40 очков. Эм Джей делал обманный финт, один дриблинг, делал фейдуэй… и защитники вели себя так, будто увидели колдовство. Статус «величайшего игрока всех времён» не требует миллиона комбинаций, когда никто не может остановить даже самые простые приёмы», — написал Аренас на своей странице в социальной сети Х.

