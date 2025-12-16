В США задались вопросом, ограничивают ли в «Бруклине» игровое время Егора Дёмина

Аналитик американских изданий NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о времени, которое получают новички «Бруклин Нетс» в нынешнем сезоне НБА.

«В сезоне-2025/2026 «Бруклин Нетс» задействовал пятерых новичков первого раунда драфта, но их игровое время остаётся ограниченным. На данный момент Егору Дёмину, Дрейку Пауэллу и Дэнни Вульфу отводят седьмое, девятое и 10-е места по минутам в команде, а Бену Сарафу и Нолану Траоре — 11-е и 14-е.

Фанаты критикуют тренера Жорди Фернандеса за то, что Траоре получил всего девять минут в матче с «Далласом», несмотря на успешную игру в G-лиге. Фернандес утверждает, что даёт новичкам столько времени, сколько они могут эффективно использовать, не ставя под угрозу результаты команды.

Сравнение с другими игроками драфта показывает, что Дёмин играет меньше большинства сверстников из класса-2025 — 22,9 минуты против 33-35 у лидеров. Тем не менее за счёт наблюдений за выступлениями Дёмина, Пауэлла и Вульфа после 25 игр можно понять, что тренерская осторожность может быть оправданна», — говорится в материале Филлипс-Китона.

