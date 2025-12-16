Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В США задались вопросом, ограничивают ли в «Бруклине» игровое время Егора Дёмина

В США задались вопросом, ограничивают ли в «Бруклине» игровое время Егора Дёмина
Комментарии

Аналитик американских изданий NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о времени, которое получают новички «Бруклин Нетс» в нынешнем сезоне НБА.

«В сезоне-2025/2026 «Бруклин Нетс» задействовал пятерых новичков первого раунда драфта, но их игровое время остаётся ограниченным. На данный момент Егору Дёмину, Дрейку Пауэллу и Дэнни Вульфу отводят седьмое, девятое и 10-е места по минутам в команде, а Бену Сарафу и Нолану Траоре — 11-е и 14-е.

Фанаты критикуют тренера Жорди Фернандеса за то, что Траоре получил всего девять минут в матче с «Далласом», несмотря на успешную игру в G-лиге. Фернандес утверждает, что даёт новичкам столько времени, сколько они могут эффективно использовать, не ставя под угрозу результаты команды.

Сравнение с другими игроками драфта показывает, что Дёмин играет меньше большинства сверстников из класса-2025 — 22,9 минуты против 33-35 у лидеров. Тем не менее за счёт наблюдений за выступлениями Дёмина, Пауэлла и Вульфа после 25 игр можно понять, что тренерская осторожность может быть оправданна», — говорится в материале Филлипс-Китона.

Сейчас читают:
Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!
Видео
Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android