Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма высказался об «Оклахоме» после её второго поражения в сезоне

Виктор Вембаньяма высказался об «Оклахоме» после её второго поражения в сезоне
Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от победы команды в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (111:109). Встреча проходила в рамках 1/2 финала Кубка НБА.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
109 : 111
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Холмгрен - 17, Уильямс - 17, Карузо - 11, Хартенштайн - 10, Митчелл - 9, Уоллес - 7, Уильямс - 6, Дорт - 3, Янгблад, Дженг, Уиггинс, Уильямс
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Вембаньяма - 22, Фокс - 22, Касл - 22, Харпер - 8, Барнс - 6, Джонсон - 3, Шампани - 3, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

«Это была хорошая формула — выйти со скамейки. Старался извлечь из этого максимум. Чувствую себя счастливчиком, потому что знаю, что могу положиться на команду. Это первый раз в сезоне, когда мы сыграли полным составом. Думаю, мы очень крепкая команда и нам ещё многое предстоит. Нам нужно набраться опыта.

Разница между нами и «Оклахомой», которая имеет 24 победы и два поражения, в том, что мы ещё не сталкивались с постоянным ощущением побед и той радостью, которую они приносят. Это наш следующий шаг. «Оклахома» не просто первая, они далеко впереди. И это заслуга всей команды: с первого до 15-го игрока они действуют одинаково и получают удовольствие от того, как играют», — приводит слова Вембаньямы L'Équipe.

Вембаньяма перешагнул через заграждение:

