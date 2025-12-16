Виктор Вембаньяма высказался об «Оклахоме» после её второго поражения в сезоне

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от победы команды в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (111:109). Встреча проходила в рамках 1/2 финала Кубка НБА.

«Это была хорошая формула — выйти со скамейки. Старался извлечь из этого максимум. Чувствую себя счастливчиком, потому что знаю, что могу положиться на команду. Это первый раз в сезоне, когда мы сыграли полным составом. Думаю, мы очень крепкая команда и нам ещё многое предстоит. Нам нужно набраться опыта.

Разница между нами и «Оклахомой», которая имеет 24 победы и два поражения, в том, что мы ещё не сталкивались с постоянным ощущением побед и той радостью, которую они приносят. Это наш следующий шаг. «Оклахома» не просто первая, они далеко впереди. И это заслуга всей команды: с первого до 15-го игрока они действуют одинаково и получают удовольствие от того, как играют», — приводит слова Вембаньямы L'Équipe.

Вембаньяма перешагнул через заграждение: