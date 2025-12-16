Скидки
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Эксперт предположил, стоило ли «Бруклину» выбрать на драфте вместо Дёмина другого игрока

Эксперт предположил, стоило ли «Бруклину» выбрать на драфте вместо Дёмина другого игрока
Комментарии

Аналитик американских изданий NetsWire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон задался вопросом, не стоило ли «Бруклин Нетс» выбрать Дерика Куина вместо Егора Дёмина на драфте НБА – 2025.

Эксперт обратил внимание, что Куин, выбранный под 13-м номером клубом «Нью-Орлеан Пеликанс», уже сейчас показывает более универсальную статистику — 12,7 очка, 6,4 подбора и 4,1 передачи за матч — и выделяется как один из самых нестандартных молодых «больших» лиги. В то же время Дёмин набирает 8,5 очка и демонстрирует сильные стороны в пасе и броске.

Аналитик подчёркивает, что делать окончательные выводы пока рано, однако сравнение двух игроков делает выбор «Бруклина» предметом для дискуссий на перспективу.

«В конечном итоге правильно ли поступили «Нетс», станет ясно не раньше, чем через несколько лет, но тем не менее это интересная ситуация для размышления», — резюмирует Филлипс-Китон.

