Главная Баскетбол Новости

Главный тренер сборной Германии обозначил, каким должен быть проект НБА в Европе

Комментарии

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру дал комментарий по поводу возможного запуска европейского проекта НБА, отметив, что его успех возможен только при сохранении существующей баскетбольной экосистемы и сотрудничестве со всеми сторонами.

«Плохо, если проект будет реализован за счёт разрушения существующей экосистемы. Намного лучше, если он появится в диалоге со всеми сторонами. Любое усиление уровня баскетбола — а НБА может его дать — всегда положительно. Я надеюсь, что удастся договориться и найти лучшие решения, чтобы баскетбол как вид спорта не пострадал. Чтобы лучшие игроки выступали в лучших командах, а болельщики могли получать удовольствие.

НБА — это шоу. В Европе мы воспринимаем баскетбол скорее как спорт, а не как шоу, но нужно смотреть и с точки зрения НБА и понимать европейскую сторону. Когда новые инициативы вписываются в существующую экосистему и не нарушают календарь, это всегда хорошо», — приводит слова Мумбру Eurohoops.

Игрок НБА Карл-Энтони Таунс подарил Исламу Махачеву своё джерси:

