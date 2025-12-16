Букер — о фоле на Леброне в конце матча: судья сказала, что я попал по кисти. Это ложь

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». В концовке встречи, за три секунды до сирены, Букер нарушил правила при трёхочковом броске лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса. Джеймс реализовал два броска. Калифорнийский клуб в итоге победил со счётом 116:114.

«Я всё ещё пытаюсь разобраться. Раньше говорили, что кисть является частью мяча. Судья сказал, что я попал ему по кисти. Это является ложью, мы пересмотрели эпизод», — сказал Букер во время общения со СМИ.

