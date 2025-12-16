Букер — о фоле на Леброне в конце матча: судья сказала, что я попал по кисти. Это ложь
Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». В концовке встречи, за три секунды до сирены, Букер нарушил правила при трёхочковом броске лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса. Джеймс реализовал два броска. Калифорнийский клуб в итоге победил со счётом 116:114.
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 27, Уильямс - 20, Брукс - 18, Аллен - 13, О'Нил - 12, Гиллеспи - 10, Данн - 5, Гудвин - 5, Игодаро - 2, Буей - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Джеймс - 26, Эйтон - 20, Хэйс - 12, Смарт - 8, Вандербилт - 7, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Хатимура - 3, Тьеро, Кнехт, Смит
«Я всё ещё пытаюсь разобраться. Раньше говорили, что кисть является частью мяча. Судья сказал, что я попал ему по кисти. Это является ложью, мы пересмотрели эпизод», — сказал Букер во время общения со СМИ.
