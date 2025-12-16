Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Букер — о фоле на Леброне в конце матча: судья сказала, что я попал по кисти. Это ложь

Букер — о фоле на Леброне в конце матча: судья сказала, что я попал по кисти. Это ложь
Комментарии

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». В концовке встречи, за три секунды до сирены, Букер нарушил правила при трёхочковом броске лидера «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса. Джеймс реализовал два броска. Калифорнийский клуб в итоге победил со счётом 116:114.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 27, Уильямс - 20, Брукс - 18, Аллен - 13, О'Нил - 12, Гиллеспи - 10, Данн - 5, Гудвин - 5, Игодаро - 2, Буей - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Джеймс - 26, Эйтон - 20, Хэйс - 12, Смарт - 8, Вандербилт - 7, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Хатимура - 3, Тьеро, Кнехт, Смит

«Я всё ещё пытаюсь разобраться. Раньше говорили, что кисть является частью мяча. Судья сказал, что я попал ему по кисти. Это является ложью, мы пересмотрели эпизод», — сказал Букер во время общения со СМИ.

Материалы по теме
Леброна выбесили прямо по ходу игры. В концовке он ответил делом и принёс «Лейкерс» победу
Леброна выбесили прямо по ходу игры. В концовке он ответил делом и принёс «Лейкерс» победу

Леброн Джеймс поцеловал маму перед выходом на матч НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android