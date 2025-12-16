«Автодор» объявил о переходе игрока «Зенита» на правах аренды

Баскетбольные клубы «Зенит» и «Автодор» достигли соглашения о переходе форварда Павла Земского в клуб из Саратова на правах аренды до конца нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. Контракт 21-летнего воспитанника «Зенита» с петербургским клубом действует до окончания чемпионата-2027/2028.

«Добро пожаловать в «Автодор», Павел», — говорится в сообщении «Автодора».

«Сине-бело-голубые желают Павлу Земскому удачной игровой практики!» — отметили в «Зените».

Земский является воспитанником академии «Зенита». В этом сезоне Единой лиги Павел принял участие в девяти матчах, в которых в среднем набирал 3,3 очка и совершал 1,2 подбора за почти 10 минут игрового времени.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: