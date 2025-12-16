УНИКС уверенно победил МБА-МАИ в матче Единой лиги

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого УНИКС принимал московскую МБА-МАИ. Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки. Счёт матча — 83:66 (31:11, 16:16, 18:17, 18:22).

Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Дишон Пьерр. На его счету 18 очков, шесть подборов и три передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражали разыгрывающий Александр Платунов и лёгкий форвард Павел Савков. В активе обоих по 11 очков.

В следующем туре УНИКС примет «Зенит». Встреча состоится 20 декабря и начнётся в 15:00 мск. МБА-МАИ в следующем туре сыграет на выезде с ЦСКА. Матч состоится 21 декабря. Начало — в 13:00 мск.