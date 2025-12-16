Скидки
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — МБА-МАИ, результат матча 16 декабря 2025, счет 83:66, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС уверенно победил МБА-МАИ в матче Единой лиги
Комментарии

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого УНИКС принимал московскую МБА-МАИ. Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки. Счёт матча — 83:66 (31:11, 16:16, 18:17, 18:22).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 20, Пьерр - 18, Бингэм - 13, Белоусов - 9, Лопатин - 9, Швед - 9, Халилулаев - 2, Д. Кулагин - 2, Абдулбасиров - 1, Захаров, Стуленков
МБА-МАИ: Савков - 11, Платунов - 11, Певнев - 9, Трушкин - 8, Барашков - 7, Личутин - 6, Падиус - 5, Исмаилов - 4, Балашов - 4, Зайцев - 1, Комолов, Адайкин

Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Дишон Пьерр. На его счету 18 очков, шесть подборов и три передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражали разыгрывающий Александр Платунов и лёгкий форвард Павел Савков. В активе обоих по 11 очков.

В следующем туре УНИКС примет «Зенит». Встреча состоится 20 декабря и начнётся в 15:00 мск. МБА-МАИ в следующем туре сыграет на выезде с ЦСКА. Матч состоится 21 декабря. Начало — в 13:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
