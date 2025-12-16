Скидки
Главная Баскетбол Новости

Дубай — Маккаби, результат матча 16 декабря 2025, счет 95:97, Евролига-2025/2026

«Маккаби» на выезде вырвал победу в матче Евролиги с «Дубаем»
Комментарии

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Дубай» принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 97:95 (23:30, 28:22, 28:14, 18:29) в пользу израильской команды.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
95 : 97
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Дубай: Дангубич, Аврамович, Абасс, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Райан, Каменьяш
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Лиф, Хэнкинс, Блатт

Самым результативным игроком в составе «Маккаби» оказался лёгкий форвард Жайлен Оар. Он набрал 21 очко и шесть подборов. У «Дубая» лучшую результативность продемонстрировал защитник Маккинли Райт, в активе которого 26 очков, семь подборов и 10 передач.

В следующем туре регулярного чемпионата «Дубай» на выезде проведёт матч с турецким «Анадолу Эфес». Встреча состоится 19 декабря и начнётся в 20:30 мск. «Маккаби» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с испанской «Валенсией». Матч состоится 18 декабря в Израиле, начало — в 22:05 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани:

