«Маккаби» на выезде вырвал победу в матче Евролиги с «Дубаем»

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Дубай» принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась со счётом 97:95 (23:30, 28:22, 28:14, 18:29) в пользу израильской команды.

Самым результативным игроком в составе «Маккаби» оказался лёгкий форвард Жайлен Оар. Он набрал 21 очко и шесть подборов. У «Дубая» лучшую результативность продемонстрировал защитник Маккинли Райт, в активе которого 26 очков, семь подборов и 10 передач.

В следующем туре регулярного чемпионата «Дубай» на выезде проведёт матч с турецким «Анадолу Эфес». Встреча состоится 19 декабря и начнётся в 20:30 мск. «Маккаби» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с испанской «Валенсией». Матч состоится 18 декабря в Израиле, начало — в 22:05 мск.

