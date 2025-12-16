Скидки
Главная Баскетбол Новости

Единая лига — 2025/2026: результаты на 16 декабря, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 16 декабря
Комментарии

Во вторник, 16 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты на 16 декабря:

УНИКС — МБА-МАИ — 83:66.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 20, Пьерр - 18, Бингэм - 13, Белоусов - 9, Лопатин - 9, Швед - 9, Халилулаев - 2, Д. Кулагин - 2, Абдулбасиров - 1, Захаров, Стуленков
МБА-МАИ: Савков - 11, Платунов - 11, Певнев - 9, Трушкин - 8, Барашков - 7, Личутин - 6, Падиус - 5, Исмаилов - 4, Балашов - 4, Зайцев - 1, Комолов, Адайкин

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА. Красно-синие одержали 13 побед и потерпели два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого такое же количество побед и поражений. Топ-3 замыкает «Зенит». На счету клуба из Санкт-Петербурга 10 побед и пять поражений.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
