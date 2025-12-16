Единая лига: результаты матчей 16 декабря

Во вторник, 16 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты на 16 декабря:

УНИКС — МБА-МАИ — 83:66.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА. Красно-синие одержали 13 побед и потерпели два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого такое же количество побед и поражений. Топ-3 замыкает «Зенит». На счету клуба из Санкт-Петербурга 10 побед и пять поражений.

