Леброн Джеймс высказался о стычках с Диллоном Бруксом

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу перепалки и многократных стычек с игроком «Финикс Санз» Диллоном Бруксом в матче команд. Сама игра завершилась со счётом 116:114 в пользу «Лейкерс».

«Я просто люблю конкуренцию. Он будет соревноваться, я буду соревноваться, и мы будем встречать друг друга лицом к лицу. Стараюсь не переходить границы — я не позволяю ситуации выйти из-под контроля. Мы просто соревнуемся, и это продолжалось почти всю игру», — сказал 40-летний спортсмен в эфире канала Spectum Sportsnet.

