Леброн Джеймс высказался о стычках с Диллоном Бруксом
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу перепалки и многократных стычек с игроком «Финикс Санз» Диллоном Бруксом в матче команд. Сама игра завершилась со счётом 116:114 в пользу «Лейкерс».
НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 116
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 27, Уильямс - 20, Брукс - 18, Аллен - 13, О'Нил - 12, Гиллеспи - 10, Данн - 5, Гудвин - 5, Игодаро - 2, Буей - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Джеймс - 26, Эйтон - 20, Хэйс - 12, Смарт - 8, Вандербилт - 7, Ларэвиа - 6, Винсент - 5, Хатимура - 3, Тьеро, Кнехт, Смит
«Я просто люблю конкуренцию. Он будет соревноваться, я буду соревноваться, и мы будем встречать друг друга лицом к лицу. Стараюсь не переходить границы — я не позволяю ситуации выйти из-под контроля. Мы просто соревнуемся, и это продолжалось почти всю игру», — сказал 40-летний спортсмен в эфире канала Spectum Sportsnet.
Материалы по теме
В Китае молодая пара обручилась в присутствии Леброна Джеймса:
