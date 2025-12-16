«Денвер» прервал антирекордную серию поражений в НБА дома, где набирал 120+ очков

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» прервала серию домашних матчей, в которых проигрывала, несмотря на набор 120 и более очков. Серия завершилась в игре с «Хьюстон Рокетс», где «Денвер» победил в овертайме со счётом 128:125.

До этого «Наггетс» делили антирекорд НБА с «Индианой Пэйсерс» (сезон-1982/1983) и «Сан-Антонио Спёрс» (сезон-1987/1988) — это была самая длинная домашняя серия поражений при наборе 120+ очков в истории лиги.

Ранее «Денвер» потерпел поражения в матчах с «Чикаго Буллз» (127:130), «Сакраменто Кингз» (123:128), «Сан-Антонио Спёрс» (136:139) и «Даллас Маверикс» (121:131).

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»: