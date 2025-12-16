«Панатинаикос» обыграл «Фенербахче», прервав шестиматчевую победную серию турок в Евролиге

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Фенербахче» принимал «Панатинаикос». Встреча закончилась со счётом 81:77 (17:16, 24:21, 9:20, 31:20) в пользу греческой команды. Отметим, что после этого поражения «Фенербахче» прервал шестиматчевую победную серию в Евролиге.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Кендрик Нанн, набравший 25 очков и четыре подбора. У «Фенербахче» лучшую результативность показал защитник Тэйлен Хортон-Такер. На его счету 22 очка и шесть подборов.

«Фенербахче» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с итальянской «Олимпией». Встреча состоится 18 декабря, начало — в 22:30 мск. «Панатинаикос» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с израильским «Хапоэлем» из Тель-Авива. Матч состоится 18 декабря, начало — в 22:15 мск.

