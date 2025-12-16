Скидки
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Фенербахче — Панатинаикос, результат матча 16 декабря 2025, счет 77:81, Евролига-2025/2026

«Панатинаикос» обыграл «Фенербахче», прервав шестиматчевую победную серию турок в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Фенербахче» принимал «Панатинаикос». Встреча закончилась со счётом 81:77 (17:16, 24:21, 9:20, 31:20) в пользу греческой команды. Отметим, что после этого поражения «Фенербахче» прервал шестиматчевую победную серию в Евролиге.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
77 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, Биберович, Холл, Жагар, Колсон, Берч
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Толиопулос, Фарид, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Самым результативным в составе победителей стал защитник Кендрик Нанн, набравший 25 очков и четыре подбора. У «Фенербахче» лучшую результативность показал защитник Тэйлен Хортон-Такер. На его счету 22 очка и шесть подборов.

«Фенербахче» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с итальянской «Олимпией». Встреча состоится 18 декабря, начало — в 22:30 мск. «Панатинаикос» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с израильским «Хапоэлем» из Тель-Авива. Матч состоится 18 декабря, начало — в 22:15 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани:

