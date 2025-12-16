Велимир Перасович: УНИКС сейчас находится в поисках нового игрока

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Встреча проходила в Казани и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 83:66 (31:11, 16:16, 18:17, 18:22).

«Прежде всего поздравляю своих игроков с победой. Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход ещё в первой четверти. Оставшиеся три десятиминутки, я думаю, мы играли без концентрации. Позволили МБА совершить 19 подборов в нападении и сами при этом допустили 19 потерь. Но разница, созданная на старте, была настолько велика, что у нас не возникло проблем с сохранением преимущества.

Михаил Беленицкий сегодня утром подвернул голеностоп. Пэрис Ли находится в процессе восстановления после травмы. Пока не знаю, сыграют ли они против «Зенита» в субботу. Мы сейчас находимся в поисках нового игрока. На данный момент новостей нет, но работа в этом направлении ведётся.

Очевидно, из-за травм у нас не хватает ряда исполнителей. Чтобы обыграть «Зенит», нам нужно показать ещё более качественную игру с командой, которая сейчас выступает в полном составе и демонстрирует хороший баскетбол», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Дёмин вдохновляет спортсменов в детском баскетбольном лагере: