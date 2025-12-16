Скидки
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Велимир Перасович: УНИКС сейчас находится в поисках нового игрока

Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Встреча проходила в Казани и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 83:66 (31:11, 16:16, 18:17, 18:22).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
83 : 66
МБА-МАИ
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 20, Пьерр - 18, Бингэм - 13, Белоусов - 9, Лопатин - 9, Швед - 9, Халилулаев - 2, Д. Кулагин - 2, Абдулбасиров - 1, Захаров, Стуленков
МБА-МАИ: Савков - 11, Платунов - 11, Певнев - 9, Трушкин - 8, Барашков - 7, Личутин - 6, Падиус - 5, Исмаилов - 4, Балашов - 4, Зайцев - 1, Комолов, Адайкин

«Прежде всего поздравляю своих игроков с победой. Мы очень хорошо начали матч и фактически решили его исход ещё в первой четверти. Оставшиеся три десятиминутки, я думаю, мы играли без концентрации. Позволили МБА совершить 19 подборов в нападении и сами при этом допустили 19 потерь. Но разница, созданная на старте, была настолько велика, что у нас не возникло проблем с сохранением преимущества.

Михаил Беленицкий сегодня утром подвернул голеностоп. Пэрис Ли находится в процессе восстановления после травмы. Пока не знаю, сыграют ли они против «Зенита» в субботу. Мы сейчас находимся в поисках нового игрока. На данный момент новостей нет, но работа в этом направлении ведётся.

Очевидно, из-за травм у нас не хватает ряда исполнителей. Чтобы обыграть «Зенит», нам нужно показать ещё более качественную игру с командой, которая сейчас выступает в полном составе и демонстрирует хороший баскетбол», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

