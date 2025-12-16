Скидки
«Узнаёте?» Егор Дёмин показал архивное видео с чемпионом НБА Тимофеем Мозговым

Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост в своём телеграм-канале, где показал архивное видео с прославленным российским баскетболистом чемпионом НБА Тимофеем Мозговым.

Егор Дёмин показал архивное видео с чемпионом НБА Тимофеем Мозговым:

«Узнаёте человека? Тренируюсь я как-то в баскетбольном центре «Химки», и вдруг заходит Тимофей Мозгов и говорит: «Ребят, можно мы тут тоже чуть-чуть побросаем?» Мы вот только его легендарные финалы смотрели ночами, а тут такая встреча. Для меня это было вдохновляюще», — написал Дёмин.

Дёмин в этом сезоне НБА принял участие в 23 матчах, где в среднем набирал 8,5 очка, 3,2 подбора и 3,5 передачи.

