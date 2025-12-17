Скидки
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Хапоэль — Црвена Звезда, результат матча 16 декабря 2025, счет 84:78, Евролига-2025/2026

«Хапоэль» вырвал победу в матче с «Црвеной Звездой» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) принимал сербскую «Црвену Звезду. Встреча проходила в напряжённой борьбе и закончилась со счётом 84:78 (21:21, 19:16, 21:22, 23:19) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 22:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
84 : 78
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Неделькович, Батлер, Давидовац, Калинич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, дос Сантос

Самым результативным в составе хозяев паркета стал форвард Элайджа Брайант, на счету которого 28 очков, девять подборов и пять передач. У «Црвены Звезды» лучшую результативность показал защитник Джаред Батлер (27 очков, четыре подбора и восемь передач).

«Хапоэль» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с греческим «Панатинаикосом». Встреча состоится 18 декабря и начнётся в 22:15 мск. «Црвена Звезда» в следующем туре сыграет с итальянским «Виртусом» из Болоньи. Матч состоится 19 декабря, начало — в 22:45 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»:

