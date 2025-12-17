«Хапоэль» вырвал победу в матче с «Црвеной Звездой» в Евролиге

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) принимал сербскую «Црвену Звезду. Встреча проходила в напряжённой борьбе и закончилась со счётом 84:78 (21:21, 19:16, 21:22, 23:19) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе хозяев паркета стал форвард Элайджа Брайант, на счету которого 28 очков, девять подборов и пять передач. У «Црвены Звезды» лучшую результативность показал защитник Джаред Батлер (27 очков, четыре подбора и восемь передач).

«Хапоэль» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с греческим «Панатинаикосом». Встреча состоится 18 декабря и начнётся в 22:15 мск. «Црвена Звезда» в следующем туре сыграет с итальянским «Виртусом» из Болоньи. Матч состоится 19 декабря, начало — в 22:45 мск.

Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»: