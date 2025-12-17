«Валенсия» одержала пятую подряд победу в Евролиге, обыграв «Олимпиакос» в гостях

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого греческий «Олимпиакос» принимал «Валенсию». Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:92 (25:27, 24:20, 18:29, 32:16). Для испанского клуба эта победа стала пятой подряд на турнире.

Лучшую результативность в составе хозяев площадки показал форвард Александар Везенков (24 очка, восемь подборов и три передачи). В составе «Валенсии» лучшая результативность была у форварда Нейтана Рьюверса (21 очко и два подбора).

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» сыграет с французским АСВЕЛом. Встреча состоится 19 декабря, начало — в 22:15 мск. «Валенсия» в следующем туре встретится с израильским «Маккаби» из Тель Авива. Матч состоится 18 декабря, начало — в 22:05 мск.

