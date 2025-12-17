Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпиакос — Валенсия, результат матча 16 декабря 2025, счет 92:99, Евролига-2025/2026

«Валенсия» одержала пятую подряд победу в Евролиге, обыграв «Олимпиакос» в гостях
Комментарии

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого греческий «Олимпиакос» принимал «Валенсию». Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:92 (25:27, 24:20, 18:29, 32:16). Для испанского клуба эта победа стала пятой подряд на турнире.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
92 : 99
Валенсия
Валенсия, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Ли, Везенков, Папаниколау, Неципоглу, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес

Лучшую результативность в составе хозяев площадки показал форвард Александар Везенков (24 очка, восемь подборов и три передачи). В составе «Валенсии» лучшая результативность была у форварда Нейтана Рьюверса (21 очко и два подбора).

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» сыграет с французским АСВЕЛом. Встреча состоится 19 декабря, начало — в 22:15 мск. «Валенсия» в следующем туре встретится с израильским «Маккаби» из Тель Авива. Матч состоится 18 декабря, начало — в 22:05 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года

Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android