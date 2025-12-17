«Олимпия» победила «Реал», прервав четырёхматчевую победную серию мадридцев в Евролиге

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Олимпия» из Милана (Италия) принимала мадридский «Реал. Встреча закончилась со счётом 89:82 (23:21, 27:18, 16:21, 23:22) в пользу хозяев площадки. Отметим, что это поражение прервало четырёхматчевую победную серию мадридцев в Евролиге.

Самым результативным в составе «Олимпии» стал защитник Марко Гудурич, у которого 22 очка, пять подборов и три передачи. У «Реала» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Факундо Кампаццо (25 очков и две передачи).

«Олимпия» в следующем туре сыграет с турецким «Фенербахче». Встреча состоится 18 декабря, начало — в 22:30 мск. «Реал» в следующем туре регулярного чемпионата встретится с «Парижем». Матч состоится 18 декабря, начало — в 22:45 мск.

