Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Олимпия — Реал, результат матча 16 декабря 2025, счет 89:82, Евролига-2025/2026

«Олимпия» победила «Реал», прервав четырёхматчевую победную серию мадридцев в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Олимпия» из Милана (Италия) принимала мадридский «Реал. Встреча закончилась со счётом 89:82 (23:21, 27:18, 16:21, 23:22) в пользу хозяев площадки. Отметим, что это поражение прервало четырёхматчевую победную серию мадридцев в Евролиге.

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
89 : 82
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпия: Браун, Эллис, Чеккато, Букер, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Tote, Данстон
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Дек, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень

Самым результативным в составе «Олимпии» стал защитник Марко Гудурич, у которого 22 очка, пять подборов и три передачи. У «Реала» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Факундо Кампаццо (25 очков и две передачи).

«Олимпия» в следующем туре сыграет с турецким «Фенербахче». Встреча состоится 18 декабря, начало — в 22:30 мск. «Реал» в следующем туре регулярного чемпионата встретится с «Парижем». Матч состоится 18 декабря, начало — в 22:45 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

