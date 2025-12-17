Во вторник, 16 декабря, в Еврокубке прошёл очередной игровой день, в рамках которого состоялось три матча. Предлагаем ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей 16 декабря:

«Лиеткабелис» – «Хемниц 99» – 79:85;

«Цедевита-Олимпия» – Хапоэль» Иерусалим – 81:84;

«Тренто» – «Будучность» – 91:90 ОТ.

Действующим чемпионом Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Ранее комментатор Владимир Гомельский оценил перспективы российских клубов, если бы они выступали в Еврокубках.

