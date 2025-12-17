Скидки
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок-2025/2026: результаты на 16 декабря, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей 16 декабря
Комментарии

Во вторник, 16 декабря, в Еврокубке прошёл очередной игровой день, в рамках которого состоялось три матча. Предлагаем ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей 16 декабря:

«Лиеткабелис» – «Хемниц 99» – 79:85;
«Цедевита-Олимпия» – Хапоэль» Иерусалим – 81:84;
«Тренто» – «Будучность» – 91:90 ОТ.

Еврокубок . Группа B. 11-й тур
16 декабря 2025, вторник. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
79 : 85
Хемниц 99
Хемниц, Германия
Еврокубок . Группа A. 11-й тур
16 декабря 2025, вторник. 20:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
81 : 84
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Еврокубок . Группа B. 11-й тур
16 декабря 2025, вторник. 22:00 МСК
Тренто
Тренто, Италия
Окончен
91 : 90
ОТ
Будучность
Подгорица, Черногория

Действующим чемпионом Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026

Ранее комментатор Владимир Гомельский оценил перспективы российских клубов, если бы они выступали в Еврокубках.

