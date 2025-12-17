Скидки
Париж Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Париж — Барселона, результат матча 16 декабря 2025, счет 69:85, Евролига – 2025/2026

«Барселона» одержала крупную победу в матче Евролиги с «Парижем»
Комментарии

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Париж» принимал «Барселону». Встреча закончилась победой каталонского клуба со счётом 85:69 (30:13, 22:16, 16:23, 17:17).

Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
69 : 85
Барселона
Барселона, Испания
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Стивенс, Ээи, Докосси, Файе, Морган, М'Бай, Хоммс
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Кейта, Парра

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал защитник Кевин Пантер (21 очко, один подбор и четыре передачи). В составе «Парижа» лучшая результативность была у защитника Надира Хифи (16 очков и четыре подбора).

«Париж» в следующем туре регулярного чемпионата Евролиги сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 18 декабря, начало — в 22:45 мск. «Барселона» в следующем туре регулярного чемпионата встретится с «Басконией». Матч состоится 19 декабря, начало — в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»:

