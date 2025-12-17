«Барселона» одержала крупную победу в матче Евролиги с «Парижем»

Завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Париж» принимал «Барселону». Встреча закончилась победой каталонского клуба со счётом 85:69 (30:13, 22:16, 16:23, 17:17).

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал защитник Кевин Пантер (21 очко, один подбор и четыре передачи). В составе «Парижа» лучшая результативность была у защитника Надира Хифи (16 очков и четыре подбора).

«Париж» в следующем туре регулярного чемпионата Евролиги сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 18 декабря, начало — в 22:45 мск. «Барселона» в следующем туре регулярного чемпионата встретится с «Басконией». Матч состоится 19 декабря, начало — в 22:30 мск.

