Во вторник, 16 декабря, в Евролиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогли посмотреть шесть матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Евролига. Результаты матчей 16 декабря:

«Дубай» — «Маккаби» Тель-Авив — 95:97;

«Фенербахче» — «Панатинаикос» — 77:81;

«Хапоэль» Тель-Авив — «Црвена Звезда» — 84:78;

«Олимпиакос» — «Валенсия» — 92:99;

«Олимпия» — «Реал» Мадрид — 89:82;

«Париж» — «Барселона» — 69:85.

