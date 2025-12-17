Евролига: результаты матчей 16 декабря
Во вторник, 16 декабря, в Евролиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогли посмотреть шесть матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.
Евролига. Результаты матчей 16 декабря:
«Дубай» — «Маккаби» Тель-Авив — 95:97;
«Фенербахче» — «Панатинаикос» — 77:81;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Црвена Звезда» — 84:78;
«Олимпиакос» — «Валенсия» — 92:99;
«Олимпия» — «Реал» Мадрид — 89:82;
«Париж» — «Барселона» — 69:85.
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
95 : 97
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Дубай: Дангубич, Аврамович, Абасс, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Райан, Каменьяш
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Лиф, Хэнкинс, Блатт
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
77 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, Биберович, Холл, Жагар, Колсон, Берч
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Толиопулос, Фарид, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 22:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
84 : 78
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Неделькович, Батлер, Давидовац, Калинич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, дос Сантос
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
92 : 99
Валенсия
Валенсия, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Ли, Везенков, Папаниколау, Неципоглу, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
89 : 82
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпия: Браун, Эллис, Чеккато, Букер, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Tote, Данстон
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Хезонья, Маледон, Дек, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Евролига . Регулярный чемпионат. 16-й тур
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
69 : 85
Барселона
Барселона, Испания
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Стивенс, Ээи, Докосси, Файе, Морган, М'Бай, Хоммс
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Кейта, Парра
Ранее комментатор Владимир Гомельский оценил перспективы российских клубов, если бы они выступали в Еврокубках.
Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»:
