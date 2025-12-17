«Если это не сделать, можем поплатиться». Секулич высказался перед игрой «Зенита» и «Локо»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 17 декабря в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 по московскому времени.

«Для нас важно выйти на площадку с нужной энергией, правильным настроем. Если этого не сделать, можем за это поплатиться.

«Локо» в этом сезоне показал, что это команда, которая может обыграть кого угодно. Но если играть правильно, то и их можно обыграть. Мы должны делать то, что важно для нас, и сосредоточиться на своей игре», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

