Тюрк Телеком Анкара — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Если это не сделать, можем поплатиться». Секулич высказался перед игрой «Зенита» и «Локо»

«Если это не сделать, можем поплатиться». Секулич высказался перед игрой «Зенита» и «Локо»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 17 декабря в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
«Для нас важно выйти на площадку с нужной энергией, правильным настроем. Если этого не сделать, можем за это поплатиться.

«Локо» в этом сезоне показал, что это команда, которая может обыграть кого угодно. Но если играть правильно, то и их можно обыграть. Мы должны делать то, что важно для нас, и сосредоточиться на своей игре», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

