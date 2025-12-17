Скидки
Баскетбол Новости

В США высказались об изменениях Егора Дёмина

В США высказались об изменениях Егора Дёмина
Комментарии

Американский журналист и эксперт Эрик Слэйтер высоко оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (127:82). В этой встрече россиянин набрал 17 очков, три подбора и три передачи. Слэйтер обратил внимание, что Дёмин действовал более агрессивно.

НБА — регулярный чемпионат
15 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
127 : 82
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дёмин - 17, Клауни - 16, Мартин - 14, Пауэлл - 13, Мэнн - 12, Портер - 12, Уильямс - 10, Шарп - 10, Клэкстон - 10, Вульф - 8, Уилсон - 5, Траоре
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 20, Кузма - 13, Роллинз - 11, Портис - 10, Тёрнер - 9, Симс - 7, Портер - 5, Харрис - 3, Джексон - 2, Энтони - 2, Коффи, Нэнс, Адетокунбо

«Егор ответил на вызов очень ярко. Он набрал 17 очков, реализовав шесть из восьми бросков с игры, два из четырёх с трёхочковой линии, сделал три подбора, три передачи и три перехвата при двух потерях. И сразу было заметно, что Егор включился в игру: с первой же атаки он реализовал трёхочковый, затем забил в пик-н-ролле, а позже в первой четверти эффектно завершил атаку броском с одного шага у лицевой линии.

В этот раз с самого начала он был гораздо более агрессивен. Мы это видели, и после матча поговорили с Егором. Он сказал, что это входило в его план, и это было заметно. Есть матчи, в которых Егор играет очень агрессивно, а есть такие, где кажется, что он просто «плывёт» по площадке. Сегодня мы увидели именно первую версию — решительного и уверенного Егора», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!
Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

