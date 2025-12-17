Скидки
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс выступил с обвинением в адрес Ким Кардашьян из-за тенденции среди женщин

Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА Пол Пирс высказался о влиянии Ким Кардашьян на культуру и представления о внешности. Бывший игрок заявил, что именно актриса сыграла ключевую роль в популяризации пластических операций.

«Я виню Ким Кардашьян в том, каким стал образ женщин сегодня. Ведь она одна из самых влиятельных женщин в истории. Своим примером она сделала пластическую хирургию частью массовой культуры. Мне кажется, сейчас каждая девушка выглядит как Ким», — сказал Пирс в подкасте Truth After Dark.

По словам экс-баскетболиста, стремление к внешнему сходству привело к чрезмерному увлечению процедурами: «Все хотят прямые чёрные волосы, губы, округлые формы, ресницы. Все исправляют носы, подбородки, щёки — и в какой-то момент это выходит из-под контроля».

