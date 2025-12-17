Леброн Джеймс высказался на тему завершения карьеры

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопросы о своём возрасте, а также рассказал, как ему удаётся оставаться конкурентоспособным спустя более 20 лет в НБА. В конце декабря спортсмену исполнится 41 год.

«Соревноваться — это весело. Мне нравится выходить на площадку и делать то, что я люблю — играть в баскетбол. Стараюсь отдавать столько, сколько могу и пока могу. Это удовольствие — быть на площадке вместе с этими ребятами, молодыми игроками, и пытаться держаться на уровне с ними.

Мог ли я представить себя играющим в 40 или 41 год? Нет. Я никогда не ставил себе конкретные сроки завершения карьеры. Если бы вы спросили 18-летнего парня, который пришёл в лигу, видит ли он себя играющим в 41, мне было бы сложно это представить. Так что я чувствую себя невероятно счастливым», — сказал Леброн в эфире канала Spectum Sportsnet.

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА: