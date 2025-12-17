Единая лига: расписание матчей 17 декабря

В среду, 17 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. Болельщики российского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Единая лига. Расписание на 17 декабря:

17:30 мск — «Уралмаш» — ЦСКА;

18:00 мск — «Самара» — «Енисей»;

19:00 мск — «Зенит» — «Локомотив-Кубань».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА. Красно-синие одержали 13 побед и потерпели два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого такое же количество побед и поражений. Топ-3 замыкает «Зенит». На счету клуба из Санкт-Петербурга 10 побед и пять поражений.

