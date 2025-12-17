Скидки
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 17 декабря

Евролига: расписание матчей на 17 декабря
В среду, 17 декабря, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Евролига. Расписание матчей на 17 декабря:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Анадолу Эфес»;
22:00 мск — АСВЕЛ — «Бавария»;
22:30 мск — «Баскония» — «Монако»;
22:30 мск — «Партизан» — «Виртус».

На данный момент турнирную таблицу Евролиги возглавляет «Хапоэль» (12 побед и четыре поражения). «Валенсия» располагается на втором месте (11 побед и пять поражений). Топ-3 замыкает «Барселона» (11 побед и пять поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
