В среду, 17 декабря, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Евролига. Расписание матчей на 17 декабря:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Анадолу Эфес»;

22:00 мск — АСВЕЛ — «Бавария»;

22:30 мск — «Баскония» — «Монако»;

22:30 мск — «Партизан» — «Виртус».

На данный момент турнирную таблицу Евролиги возглавляет «Хапоэль» (12 побед и четыре поражения). «Валенсия» располагается на втором месте (11 побед и пять поражений). Топ-3 замыкает «Барселона» (11 побед и пять поражений).

