«Нью‑Йорк Никс» обыграл «Сан‑Антонио» и стал обладателем Кубка НБА — 2025

Баскетболисты «Нью‑Йорк Никс» завоевали Кубок НБА ‑ 2025, обыграв в финале турнира «Сан‑Антонио Спёрс» со счётом 124:113 (28:30, 31:31, 30:33, 35:19). Матч состоялся в Лас‑Вегасе в ночь с 16 на 17 декабря.

Самым результативным игроком встречи стал английский лёгкий форвард «Нью‑Йорка» О Джи Ануноби, на его счету 28 очков, девять подборов и три результативные передачи. В составе «Сан-Антонио» больше всех набрал американский защитник Дилан Харпер, в его активе 21 очко и семь подборов.

«Нью‑Йорк» стал третьим обладателем трофея в истории. Ранее Кубок НБА выигрывали «Лос‑Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс».