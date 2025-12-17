Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тюрк Телеком Анкара — Бур-ан-Бресс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нью‑Йорк Никс» обыграл «Сан‑Антонио» и стал обладателем Кубка НБА — 2025

«Нью‑Йорк Никс» обыграл «Сан‑Антонио» и стал обладателем Кубка НБА — 2025
Комментарии

Баскетболисты «Нью‑Йорк Никс» завоевали Кубок НБА ‑ 2025, обыграв в финале турнира «Сан‑Антонио Спёрс» со счётом 124:113 (28:30, 31:31, 30:33, 35:19). Матч состоялся в Лас‑Вегасе в ночь с 16 на 17 декабря.

Самым результативным игроком встречи стал английский лёгкий форвард «Нью‑Йорка» О Джи Ануноби, на его счету 28 очков, девять подборов и три результативные передачи. В составе «Сан-Антонио» больше всех набрал американский защитник Дилан Харпер, в его активе 21 очко и семь подборов.

«Нью‑Йорк» стал третьим обладателем трофея в истории. Ранее Кубок НБА выигрывали «Лос‑Анджелес Лейкерс» и «Милуоки Бакс».

Сейчас читают:
Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!
Видео
Егор Дёмин мощно ответил на критику. Россиянин провёл один из лучших матчей в НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android