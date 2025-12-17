В среду, 17 декабря, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

WINLINE Basket Cup. Расписание на 17 декабря:

21:00 — «Мега» — «Бетсити Парма».

Белградцы и пермяки являются представителями группы А и занимают первое и третье места соответственно. «Мега» провела в рамках турнира два матча, обыграв ЦСКА со счётом 81:72 и «Локомотив-Кубань» (103:100 ОТ). У «Бетсити Пармы» также в активе две игры. Они уступили в матче с ЦСКА со счётом 66:104 и выиграли у «Локомотива» (91:84).