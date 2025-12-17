Воронцевич: «Локомотив» — принципиальный соперник, независимо от положения в таблице

Форвард «Зенита» россиянин Андрей Воронцевич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» из Краснодара, который состоится сегодня, 17 декабря.

«Мы всегда относились и относимся к «Локомотиву-Кубань» с уважением, это очень сильный соперник. Если не защищаться против них так, как надо, то будет непросто остановить их лидеров. Относимся к ним с почтением, но и свою работу при этом выполняем. На домашней площадке перед своим зрителем хочется побеждать всегда.

«Локомотив-Кубань» — принципиальный соперник, независимо от положения в турнирной таблице. Думаю, для них это тоже так. Скажем так: перед очной встречей дополнительную мотивацию искать никому не надо», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».