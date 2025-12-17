Еврокубок: расписание матчей на 17 декабря

В среду, 17 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день, в рамках которого пройдёт семь матчей. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Еврокубок. Расписание на 17 декабря:

19:00 — «Тюрк Телеком» — «Бурк»

19:00 — У-БТ — «Нептунас»

20:30 — «Паниониос» — «Ратиофарм Ульм»

21:00 — «Шлёнск» — «Манреза»

21:30 — «Гамбург Тауэрс» — «Арис»

22:00 — «Умана Рейер» — «Бахчешехир»

22:30 — «Лондон Лайонс» — «Бешикташ»

Действующим чемпионом Еврокубка в группе А является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль), в группе В — турецкий «Бешикташ».

Ранее авторитетный российский комментатор Владимир Гомельский оценил перспективы российских клубов, выступай они в Еврокубках.