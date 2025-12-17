Скидки
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 17 декабря

Еврокубок: расписание матчей на 17 декабря
В среду, 17 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день, в рамках которого пройдёт семь матчей. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Еврокубок. Расписание на 17 декабря:

19:00 — «Тюрк Телеком» — «Бурк»
19:00 — У-БТ — «Нептунас»
20:30 — «Паниониос» — «Ратиофарм Ульм»
21:00 — «Шлёнск» — «Манреза»
21:30 — «Гамбург Тауэрс» — «Арис»
22:00 — «Умана Рейер» — «Бахчешехир»
22:30 — «Лондон Лайонс» — «Бешикташ»

Действующим чемпионом Еврокубка в группе А является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль), в группе В — турецкий «Бешикташ».

Календарь Еврокубка на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка на сезон-2025/2026

Ранее авторитетный российский комментатор Владимир Гомельский оценил перспективы российских клубов, выступай они в Еврокубках.

