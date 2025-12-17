Вембаньяма заплакал после поражения в финале Кубка НБА из-за смерти бабушки

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма не сдержал эмоций на пресс-конференции после финального матча Кубка НБА с «Нью-Йорк Никс» (113:124), состоявшегося в ночь с 16 на 17 декабря.

«Извините, я потерял кое-кого сегодня», — сказал Вембаньяма, внезапно заплакав после вопроса журналиста.

Позже инсайдер Тим Рейнольдс сообщил, что у Вембаньямы умерла бабушка.

«Бабушка Виктора Вембаньямы умерла сегодня утром. Он играл в финале Кубка и был, по понятным причинам, эмоционален после», — написал Рейнольдс в социальной сети X (ранее Twitter).