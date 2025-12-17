Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Умана Рейер Венеция — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма заплакал после поражения в финале Кубка НБА из-за смерти бабушки

Вембаньяма заплакал после поражения в финале Кубка НБА из-за смерти бабушки
Комментарии

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма не сдержал эмоций на пресс-конференции после финального матча Кубка НБА с «Нью-Йорк Никс» (113:124), состоявшегося в ночь с 16 на 17 декабря.

«Извините, я потерял кое-кого сегодня», — сказал Вембаньяма, внезапно заплакав после вопроса журналиста.

Позже инсайдер Тим Рейнольдс сообщил, что у Вембаньямы умерла бабушка.

«Бабушка Виктора Вембаньямы умерла сегодня утром. Он играл в финале Кубка и был, по понятным причинам, эмоционален после», — написал Рейнольдс в социальной сети X (ранее Twitter).

Сейчас читают:
«Нью‑Йорк» взял Кубок НБА — 2025. Вембаньяма провалил финал и признался в личном горе
«Нью‑Йорк» взял Кубок НБА — 2025. Вембаньяма провалил финал и признался в личном горе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android