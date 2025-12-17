Назван год, в котором НБА определится с новыми клубами

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что лига примет решение о возможном расширении в 2026 году, а Лас-Вегас и Сиэтл являются основными кандидатами на появление новых команд. По словам Сильвера, лига изучает несколько рынков, но именно эти два американских города находятся в центре внимания.

«Мы работаем с нашими существующими командами, оцениваем уровень заинтересованности и пытаемся лучше понять, какими будут экономические условия для этих конкретных команд и как для них будет выглядеть предварительная форма. А затем, где-то в 2026 году, мы примем решение», — приводит слова Сильвера издание The Athletic.

Комиссар отметил, что главный вопрос для нынешних 30 команд — готовы ли они разделить доходы лиги, составляющие около 11 миллиардов долларов, ещё на два коллектива. Он также подчеркнул, что осознаёт, как долго такие города, как Вегас и Сиэтл, ждут этого решения.

Он добавил, что традиционное расширение, в отличие от создания новой лиги в Европе совместно с ФИБА, подразумевает «продажу доли в текущей лиге», что является «гораздо более сложным экономическим анализом».

Лас-Вегас уже несколько лет принимает финальные стадии Кубка НБА и является местом проведения летней лиги лиги с 2004 года. В городе и его окрестностях проживает около двух миллионов человек, и здесь уже базируются «Рейдерс» (НФЛ), «Вегас Голден Найтс» (НХЛ) и «Эйсес» (ЖНБА).

Сиэтл же был домом для «Сиэтл Суперсоникс» с 1967 по 2008 год, после чего франшиза переехала в Оклахому и стала «Оклахома-Сити Тандер».

Последний раз НБА добавляла команду в 2004 году, когда «Шарлотт Бобкэтс» стали 30-й франшизой. Сильвер не исключил возможность переезда существующих команд, но подчеркнул, что лига не может заставить клуб сменить город.