Йокич указал арбитру на нарушение в матче с «Хьюстоном», однако судья не отреагировал
В матче НБА между «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс» сербский центровой Никола Йокич продемонстрировал глубокое понимание правил, которое превзошло знания судьи на площадке.
В одном из эпизодов Йокич вбрасывал мяч из-за лицевой линии. Защитник «Рокетс» Джош Окоги, активно мешая вводу, пересёк рукой границу площадки, что, согласно правилам, является нарушением. Йокич, осознавая это, намеренно выбросил мяч, попав им в руку Окоги, и тут же указал арбитру на фол. Однако судья не отреагировал на ситуацию и не назначил техническое замечание, продолжив игру.
Этот инцидент не помешал «Наггетс» вырвать победу в овертайме со счётом 128:125.
НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
128 : 125
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 13, Джонсон - 13, Джонс - 11, Валанчюнас - 8, Уотсон - 5, Браун - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Тайсон, Пикетт
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Дюрант - 25, Смит II - 16, Окоги - 16, Томпсон - 14, Шеппард - 14, Холидей - 3, Адамс - 3, Капела - 1, Дэвисон, Тэйт, Грин
