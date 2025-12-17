Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич указал арбитру на нарушение в матче с «Хьюстоном», однако судья не отреагировал

Йокич указал арбитру на нарушение в матче с «Хьюстоном», однако судья не отреагировал
Комментарии

В матче НБА между «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс» сербский центровой Никола Йокич продемонстрировал глубокое понимание правил, которое превзошло знания судьи на площадке.

В одном из эпизодов Йокич вбрасывал мяч из-за лицевой линии. Защитник «Рокетс» Джош Окоги, активно мешая вводу, пересёк рукой границу площадки, что, согласно правилам, является нарушением. Йокич, осознавая это, намеренно выбросил мяч, попав им в руку Окоги, и тут же указал арбитру на фол. Однако судья не отреагировал на ситуацию и не назначил техническое замечание, продолжив игру.

Этот инцидент не помешал «Наггетс» вырвать победу в овертайме со счётом 128:125.

НБА — регулярный чемпионат
16 декабря 2025, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
128 : 125
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 39, Мюррэй - 35, Хардуэй-младший - 13, Джонсон - 13, Джонс - 11, Валанчюнас - 8, Уотсон - 5, Браун - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Тайсон, Пикетт
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Дюрант - 25, Смит II - 16, Окоги - 16, Томпсон - 14, Шеппард - 14, Холидей - 3, Адамс - 3, Капела - 1, Дэвисон, Тэйт, Грин
Сейчас читают:
Никола Йокич и Алперен Шенгюн установили историческое достижение в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android