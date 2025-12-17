Йокич указал арбитру на нарушение в матче с «Хьюстоном», однако судья не отреагировал

В матче НБА между «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс» сербский центровой Никола Йокич продемонстрировал глубокое понимание правил, которое превзошло знания судьи на площадке.

В одном из эпизодов Йокич вбрасывал мяч из-за лицевой линии. Защитник «Рокетс» Джош Окоги, активно мешая вводу, пересёк рукой границу площадки, что, согласно правилам, является нарушением. Йокич, осознавая это, намеренно выбросил мяч, попав им в руку Окоги, и тут же указал арбитру на фол. Однако судья не отреагировал на ситуацию и не назначил техническое замечание, продолжив игру.

Этот инцидент не помешал «Наггетс» вырвать победу в овертайме со счётом 128:125.