Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

Дончич подарил каждому члену «Лейкерс» по электровелосипеду на Рождество

Дончич подарил каждому члену «Лейкерс» по электровелосипеду на Рождество
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, что разыгрывающий команды Лука Дончич проявил щедрость в преддверии Рождества, подарив каждому сотруднику, тренеру и игроку баскетбольного штаба команды по электровелосипеду.

По словам наставника, словенец сделал 103 подарка для всех, кто работает в баскетбольном департаменте организации «Лейкерс».

«Это очень, очень высококлассный электровелосипед. Буду рад прокатиться на нём до пляжа, с нетерпением жду этого. Очень хороший жест с его стороны. Ребятам всем это очень, очень понравилось.

Это отражает то, кем он является. Лука осознаёт ту платформу и то место, которое он занимает в каждом сообществе, частью которого становится. И Лос-Анджелес, и эта команда не стали исключением», — приводит слова Редика издание Silver screen and roll.

Это не первое проявление щедрости Дончича с момента его перехода в «Лейкерс» 11 месяцев назад. Ранее он пожертвовал $ 500 тыс. на помощь пострадавшим от лесных пожаров в Калифорнии, а также организовал бесплатную парковку для болельщиков на своём первом домашнем матче против «Даллас Маверикс». В этом сезоне во время предсезонного сбора он свозил партнёров на Porsche Driving Experience.

