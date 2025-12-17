Скидки
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Джордан выиграл суд: команды NASCAR впервые получат бессрочные лицензии

Команда 23XI Racing баскетбольной легенды Майкла Джордана добилась победы в антимонопольном иске против руководства NASCAR. Стороны заключили досудебное соглашение, которое навсегда меняет финансовую модель и структуру управления автогонок. Теперь командам впервые в истории предоставят бессрочные лицензии (чартеры), дающие право на долю от доходов.

Команды 23XI Racing и Front Row Motorsports оспаривали монополистические практики руководства серии, утверждая, что оно несправедливо контролирует распределение доходов и операции команд. Хотя финансовые детали конфиденциальны, соглашение даёт командам беспрецедентную финансовую стабильность и статус партнёров.

«Это знаковый момент, который гарантирует, что фундамент NASCAR станет прочнее, а будущее — ярче», — приводит выдержку из совместного заявления сторон издание Crunch Sports.

Главными победителями стали сам Джордан, чьи финансы и понимание спортивного бизнеса позволили бросить вызов устоям NASCAR, и его партнёр, владелец и пилот 23XI Racing Денни Хэмлин. Теперь Хэмлин владеет тремя постоянными чартерами, что значительно укрепляет позиции его команды.

Руководство NASCAR в лице генерального директора Джима Франса и комиссара Стива Фелпса понесло репутационные и финансовые потери. По данным источника, неуступчивость Франса, отвергшего предложения о постоянных чартерах, обошлась организации более чем в $ 100 млн на судебные издержки. В ходе процесса также всплыли компрометирующие Фелпса текстовые сообщения.

Соглашение предотвратило поражение NASCAR в суде, что могло им стоить миллиард долларов ущерба и привести к распродаже исторических трасс. Теперь серия сохраняет монопольный статус, но вынуждена признать команды равными партнёрами, что, как ожидается, привлечёт новые инвестиции и укрепит конкуренцию.

