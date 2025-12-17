«Торонто» обозначил свой интерес к Домантасу Сабонису и Энтони Дэвису — Джейк Фишер

Клуб НБА «Торонто Рэпторс», который с результатом 16-11 идёт на третьем месте в Восточной конференции, активно ищет варианты для укрепления передней линии. Они обозначили свой интерес к центровому «Сакраменто Кингз» Домантасу Сабонису, а также к Энтони Дэвису из «Далласа». Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Интерес «Торонто» логичен на фоне проблем команды под щитами. Клуб занимает лишь 23-е место в лиге по общему количеству подборов. Приход Сабониса, который трижды подряд выигрывал титул лучшего подбирающего НБА, мог бы стать решением этой проблемы.

Однако сделка представляет сложность. Сабонис в ноябре получил травму мениска в левом колене и выбыл из строя. Также его контракт, действующий до конца сезона-2027/2028, предусматривает выплату ещё $ 97,6 млн. Для соответствия зарплатам в потенциальном обмене «Торонто» может рассматривать таких игроков, как Иммануэль Куикли ($ 32 млн), Ар Джей Барретт ($ 27 млн) или Якоб Пёлтль ($ 19 млн).

Эксперты считают, что «Сакраменто» с большой долей вероятности оставит Сабониса в команде, однако в сезон обменов в НБА возможно всё. Решение «Рэпторс» будет зависеть от их результатов ближе к дедлайну обменов 5 февраля.