«Рады каждому». Баскетбольный «Зенит» опубликовал шуточное фото с Сафоновым

Баскетбольный клуб Единой лиги «Зенит» из Санкт-Петербурга шуточно отреагировал на новость о том, что российского вратаря футбольного клуба «ПСЖ» Матвея Сафонова вырезали с командного фото.

«ПСЖ» вырезает своих игроков с фото. БК «Зенит» рад каждому!» — гласит сообщение команды в социальных сетях.

Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» в 2024 году. В составе команды становился победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка Франции.

Ранее Сафонов дал комментарий на фоне новости, что его вырезали с командного фото «ПСЖ».

