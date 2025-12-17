Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Рады каждому». Баскетбольный «Зенит» опубликовал шуточное фото с Сафоновым

«Рады каждому». Баскетбольный «Зенит» опубликовал шуточное фото с Сафоновым
Комментарии

Баскетбольный клуб Единой лиги «Зенит» из Санкт-Петербурга шуточно отреагировал на новость о том, что российского вратаря футбольного клуба «ПСЖ» Матвея Сафонова вырезали с командного фото.

«ПСЖ» вырезает своих игроков с фото. БК «Зенит» рад каждому!» — гласит сообщение команды в социальных сетях.

Матвей Сафонов стал игроком «ПСЖ» в 2024 году. В составе команды становился победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка Франции.

Ранее Сафонов дал комментарий на фоне новости, что его вырезали с командного фото «ПСЖ».

Материалы по теме
Фото
Матвей Сафонов дал комментарий на фоне новости, что его вырезали с командного фото «ПСЖ»

Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе из «ПСЖ»

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android