Мело Тримбл: карьера до ЦСКА — период, когда мне нужно было сделать себе имя

Разыгрывающий клуба Единой лиги ЦСКА американец Мело Тримбл высказался о своей карьере в российской команде.

«Вся моя карьера до ЦСКА — это период, когда мне нужно было сделать себе имя. Мои предыдущие команды были не самыми сильными, и моей целью было продвинуться дальше. Здесь всё иначе. Теперь я думаю, как выигрывать», — приводит слова Тримбла пресс-служба ЦСКА.

Напомним, сегодня, 17 декабря, ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги проведёт матч с «Уралмашем». Начало встречи – в 17:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 декабря 2025, среда. 17:30 МСК Уралмаш Екатеринбург ЦСКА Москва

