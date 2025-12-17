Скидки
Главная Баскетбол Новости

Мело Тримбл: карьера до ЦСКА — период, когда мне нужно было сделать себе имя

Разыгрывающий клуба Единой лиги ЦСКА американец Мело Тримбл высказался о своей карьере в российской команде.

«Вся моя карьера до ЦСКА — это период, когда мне нужно было сделать себе имя. Мои предыдущие команды были не самыми сильными, и моей целью было продвинуться дальше. Здесь всё иначе. Теперь я думаю, как выигрывать», — приводит слова Тримбла пресс-служба ЦСКА.

Напомним, сегодня, 17 декабря, ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги проведёт матч с «Уралмашем». Начало встречи – в 17:30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Российский игрок НБА Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов

