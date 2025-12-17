Бывший врач «Бостон Селтикс» Эд Ласерте борется с лейкемией. Команда просит помочь

Легендарный бывший главный врач и физиотерапевт «Бостон Селтикс» доктор Эд Ласерте получил диагноз «лейкемия», и команда призывает фанатов помочь в его лечении, став потенциальными донорами стволовых клеток. Об этом клуб объявил в социальных сетях.

Ласерте, работавший с «Селтикс» с 1987 по 2017 год, по рекомендации врачей должен пройти трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Для поиска совместимого донора команда запустила кампанию по привлечению людей в регистр Национальной программы доноров костного мозга.

«20 секунд могут спасти жизнь», — гласил слоган на специальных майках, которые «Селтикс» надели во время разминки перед матчем с «Детройтом», посвящённом этой акции. На спине было написано «Ласерте».

За свою 30-летнюю карьеру в «Бостоне» Ласерте помогал таким звёздам, как Ларри Бёрд, Пол Пирс и Айзея Томас. Он трижды признавался лучшим врачом НБА (1998, 2000, 2015), а также работал с легендарной сборной США «Дрим-Тим» на Олимпиаде-1992 в Барселоне и обслуживал три Матча всех звёзд.