«Милуоки» назвал Адетокунбо неприкасаемым и ищет игроков для усиления — The Athletic

Фронт-офис «Милуоки Бакс» продолжает рассматривать Янниса Адетокунбо как основу проекта и не планирует обменивать двукратного MVP. Напротив, команда намерена совершить приобретения перед дедлайном, чтобы усилить состав и доказать суперзвезде, в «Милуоки» можно бороться за титул. Об этом сообщают издания The Athletic и The Stein Line со ссылкой на инсайдеров.

По данным Эрика Нема из The Athletic, «Бакс» активно дают понять другим командам, что хотят укреплять состав, несмотря на тяжёлую серию (три победы в последних 14 матчах) и отсутствие Адетокунбо из-за травмы икры. Как пишет Джейк Фишер, один из генеральных менеджеров команд-соперниц заявил, что «Милуоки» «отправится на охоту за крупной дичью».

Ранее команду связывали с такими игроками, как Эндрю Уиггинс из «Майами Хит» и Зак Лавин из «Сакраменто Кингз». Однако у «Бакс» ограничены ресурсы для обмена: они могут предложить только один пик первого раунда до дедлайна (5 февраля) и игроков вроде Бобби Портиса или Кайла Кузмы. Ценными активами, которых клуб хотел бы сохранить, считаются Райан Роллинз, Кевин Портер-младший, Эй Джей Грин и Гари Трент-младший.

Адетокунбо, чей контракт истекает в 2026 году, ранее заявлял о преданности команде. «Бакс» всеми силами пытаются сохранить доверие лидера. Если ситуация изменится, наиболее вероятным сценарием станет его запрос на обмен летом, в случае отказа подписывать новое соглашение.