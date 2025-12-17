Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Милуоки» назвал Адетокунбо неприкасаемым и ищет игроков для усиления — The Athletic

«Милуоки» назвал Адетокунбо неприкасаемым и ищет игроков для усиления — The Athletic
Комментарии

Фронт-офис «Милуоки Бакс» продолжает рассматривать Янниса Адетокунбо как основу проекта и не планирует обменивать двукратного MVP. Напротив, команда намерена совершить приобретения перед дедлайном, чтобы усилить состав и доказать суперзвезде, в «Милуоки» можно бороться за титул. Об этом сообщают издания The Athletic и The Stein Line со ссылкой на инсайдеров.

По данным Эрика Нема из The Athletic, «Бакс» активно дают понять другим командам, что хотят укреплять состав, несмотря на тяжёлую серию (три победы в последних 14 матчах) и отсутствие Адетокунбо из-за травмы икры. Как пишет Джейк Фишер, один из генеральных менеджеров команд-соперниц заявил, что «Милуоки» «отправится на охоту за крупной дичью».

Ранее команду связывали с такими игроками, как Эндрю Уиггинс из «Майами Хит» и Зак Лавин из «Сакраменто Кингз». Однако у «Бакс» ограничены ресурсы для обмена: они могут предложить только один пик первого раунда до дедлайна (5 февраля) и игроков вроде Бобби Портиса или Кайла Кузмы. Ценными активами, которых клуб хотел бы сохранить, считаются Райан Роллинз, Кевин Портер-младший, Эй Джей Грин и Гари Трент-младший.

Адетокунбо, чей контракт истекает в 2026 году, ранее заявлял о преданности команде. «Бакс» всеми силами пытаются сохранить доверие лидера. Если ситуация изменится, наиболее вероятным сценарием станет его запрос на обмен летом, в случае отказа подписывать новое соглашение.

Материалы по теме
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Live
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android