Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Матчи всегда получаются сложными». Пистиолис — о встрече с «Уралмашем»

«Матчи всегда получаются сложными». Пистиолис — о встрече с «Уралмашем»
Комментарии

Главный тренер команды ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 с «Уралмашем», который состоится сегодня, 17 декабря, в 17:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
2-я четверть
31 : 36
ЦСКА
Москва
Уралмаш: Нэвелс, Пынько, Петенев, Писклов, Новиков, Даглас, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Чадов, Антонов, Зайцев, Курбанов, Митрович

«Матчи в Екатеринбурге всегда получаются сложными и проходят при хорошей поддержке болельщиков. «Уралмаш» — очень хорошая команда. Нам нужно поддерживать тот же уровень концентрации, что в предыдущих матчах, показать хороший баскетбол, чтобы победить», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

После 15 матчей действующий чемпион турнира занимает первое место в турнирной таблице, в активе клуба 13 побед и два поражения. «Уралмаш» — седьмой, у команды шесть побед и семь поражений в 13 играх.

Сейчас читают:
Гроза топов «Уралмаш» буксует на старте сезона. Что происходит с клубом в Единой лиге?
Гроза топов «Уралмаш» буксует на старте сезона. Что происходит с клубом в Единой лиге?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android