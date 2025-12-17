«Матчи всегда получаются сложными». Пистиолис — о встрече с «Уралмашем»

Главный тренер команды ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 с «Уралмашем», который состоится сегодня, 17 декабря, в 17:30 мск.

«Матчи в Екатеринбурге всегда получаются сложными и проходят при хорошей поддержке болельщиков. «Уралмаш» — очень хорошая команда. Нам нужно поддерживать тот же уровень концентрации, что в предыдущих матчах, показать хороший баскетбол, чтобы победить», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

После 15 матчей действующий чемпион турнира занимает первое место в турнирной таблице, в активе клуба 13 побед и два поражения. «Уралмаш» — седьмой, у команды шесть побед и семь поражений в 13 играх.