Главная Баскетбол Новости

Тренер «Самары» рассказал, с какими проблемами клуб подошёл к игре с «Енисеем»

Тренер «Самары» рассказал, с какими проблемами клуб подошёл к игре с «Енисеем»
Комментарии

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с «Енисеем», который состоится сегодня, 17 декабря, в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
1-я четверть
6 : 7
Енисей
Красноярск

«В матчах с «Зенитом» и ЦСКА мы потерпели неприятные поражения с большой разницей в счёте. Несмотря на такие результаты, помимо наших слабых мест, эти игры показали, мы можем находить моменты, хорошо двигать мяч. Поэтому исход встречи с «Енисеем» будет зависеть именно от реализации. Мы должны быть более уверенными в завершающей стадии атак. Также многое зависит от защиты, с которой и начинается нападение. Для этого нужно разобраться с лидерами соперника. Во-первых, оказать давление на Тасича. Он хорошо держит глубину в краске, берёт на себя броски с периметра. Придаёт команде атлетизма Рыжов. Также необходимо остановить Коулмэна и Артиса. Доминику нельзя дать войти в огонь, иначе он начнёт попадать и доставлять очень много проблем.

Мы подходим к игре с очередными потерями в составе. Миша Кулагин снова с переломом фаланги пальца. Андрей Саврасов свалился с температурой 39,5°C, которая стала следствием вирусной инфекции. Всё это в очередной раз урезало наш ростер. В такой ситуации каждый игрок «Самары» должен стать на площадке лидером, быть вожаком стаи, которая выходит на охоту. Только тогда мы добьёмся долгожданной всеми победы.

Пользуясь случаем, хочу пригласить на игру наших болельщиков. Мы по ним очень соскучились. В такой непростой период их поддержка для нас очень важна. Приходите на матч с «Енисеем», мы сделаем всё, чтобы порадовать вас игрой и результатом!» — приводит слова Коновалова пресс-служба команды.

