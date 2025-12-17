Тренер «Енисея» Арсич рассказал, что нужно сделать для победы над «Самарой»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался в преддверии выездного матча Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с «Самарой», который состоится сегодня, 17 декабря, в 18:00 мск.

«Первая игра с «Самарой» в Красноярске получилась тяжёлой, в этот раз мы тоже не ожидаем лёгкого матча. Соперник заметно прибавил за последние месяцы, восстановились Кулагин и Походяев. Нам нужно сыграть надёжнее в защите и действовать агрессивнее в нападении — тогда сможем одержать победу», — приводит слова Арсича пресс-служба клуба.

«Самара» — единственный клуб в сезоне-2025/2026, который не одержал ни одной победы за 14 матчей. Красноярцы же идут на восьмом месте в зоне плей-офф при пяти победах и девяти поражениях.