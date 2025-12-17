Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Арсич рассказал, что нужно сделать для победы над «Самарой»

Тренер «Енисея» Арсич рассказал, что нужно сделать для победы над «Самарой»
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался в преддверии выездного матча Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с «Самарой», который состоится сегодня, 17 декабря, в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
1-я четверть
6 : 7
Енисей
Красноярск

«Первая игра с «Самарой» в Красноярске получилась тяжёлой, в этот раз мы тоже не ожидаем лёгкого матча. Соперник заметно прибавил за последние месяцы, восстановились Кулагин и Походяев. Нам нужно сыграть надёжнее в защите и действовать агрессивнее в нападении — тогда сможем одержать победу», — приводит слова Арсича пресс-служба клуба.

«Самара» — единственный клуб в сезоне-2025/2026, который не одержал ни одной победы за 14 матчей. Красноярцы же идут на восьмом месте в зоне плей-офф при пяти победах и девяти поражениях.

Сейчас читают:
Тренер «Самары» рассказал, с какими проблемами клуб подошёл к игре с «Енисеем»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android