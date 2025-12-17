Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Совсем другая игра по сравнению с тем, что было в ноябре». Юдин — о матче с «Зенитом»

«Совсем другая игра по сравнению с тем, что было в ноябре». Юдин — о матче с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин высказался в преддверии выездного матча Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с «Зенитом», который состоится сегодня, 17 декабря, в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-я четверть
48 : 27
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко, Шаманич
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Робертсон, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Коновалов, Самойленко

«С момента нашей предыдущей встречи состав «Зенита» пополнили два игрока передней линии, вернулись после травм Димитриевич и Жбанов, так что, конечно, это будет совсем другая игра по сравнению с тем, что было в Краснодаре в начале ноября.

Наш соперник очень силён в нападении, они лидируют в чемпионате по проценту трёхочковых бросков. Поэтому нам надо быть очень внимательными с их снайперами. И, естественно, с их первыми номерами — и Димитриевич, и Фрейзер способны как набирать очки сами, так и создавать моменты для своей команды», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.

