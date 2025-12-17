«Совсем другая игра по сравнению с тем, что было в ноябре». Юдин — о матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин высказался в преддверии выездного матча Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с «Зенитом», который состоится сегодня, 17 декабря, в 19:00 мск.

«С момента нашей предыдущей встречи состав «Зенита» пополнили два игрока передней линии, вернулись после травм Димитриевич и Жбанов, так что, конечно, это будет совсем другая игра по сравнению с тем, что было в Краснодаре в начале ноября.

Наш соперник очень силён в нападении, они лидируют в чемпионате по проценту трёхочковых бросков. Поэтому нам надо быть очень внимательными с их снайперами. И, естественно, с их первыми номерами — и Димитриевич, и Фрейзер способны как набирать очки сами, так и создавать моменты для своей команды», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.