Баскетбол

Гендиректор «Самары» стал президентом Федерации баскетбола области

Гендиректор «Самары» стал президентом Федерации баскетбола области
Комментарии

Игорь Бочкарёв, являющийся генеральным директором баскетбольного клуба «Самара», 17 декабря был избран президентом Федерации баскетбола Самарской области, сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня в Самаре в УК «МТЛ Арена» состоялось общее собрание членов Федерации баскетбола Самарской области, так как ранее о решении сложить полномочия президента объявила Ольга Артешина, это решение было утверждено общим собранием.

«Наши основные задачи сформулированы в программе развития баскетбола в Самарской области, будем следовать ему, также уделяя внимание новым киберспортивным и адаптивным формам баскетбола. Залогом успеха должна стать совместная работа федерации и баскетбольного клуба «Самара», — приводит слова Бочкарёва пресс-служба команды.

