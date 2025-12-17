Гендиректор «Самары» стал президентом Федерации баскетбола области

Игорь Бочкарёв, являющийся генеральным директором баскетбольного клуба «Самара», 17 декабря был избран президентом Федерации баскетбола Самарской области, сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня в Самаре в УК «МТЛ Арена» состоялось общее собрание членов Федерации баскетбола Самарской области, так как ранее о решении сложить полномочия президента объявила Ольга Артешина, это решение было утверждено общим собранием.

«Наши основные задачи сформулированы в программе развития баскетбола в Самарской области, будем следовать ему, также уделяя внимание новым киберспортивным и адаптивным формам баскетбола. Залогом успеха должна стать совместная работа федерации и баскетбольного клуба «Самара», — приводит слова Бочкарёва пресс-служба команды.