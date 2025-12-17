Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» — ЦСКА, результат матча 17 декабря 2025, счёт 64:86, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге, победив «Уралмаш»
Комментарии

В среду, 17 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Уралмаш» принимал ЦСКА. Хозяева со счётом 64:86 (21:26; 22:19; 7:17; 14:24) уступили действующему чемпиону из Москвы.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
64 : 86
ЦСКА
Москва
Уралмаш: Нэвелс, Пынько, Петенев, Писклов, Новиков, Даглас, Далтон, Халдеев, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Чадов, Антонов, Зайцев, Курбанов, Митрович

В составе хозяев отличился американский центровой Тайрелл Нэльсон, на счету которого 16 очков, четыре подбора, три передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+17».

У гостей лучшим стал сербский центровой Лука Митрович, в его активе 12 очков, девять подборов, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+21».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
