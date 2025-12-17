ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге, победив «Уралмаш»

В среду, 17 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Уралмаш» принимал ЦСКА. Хозяева со счётом 64:86 (21:26; 22:19; 7:17; 14:24) уступили действующему чемпиону из Москвы.

В составе хозяев отличился американский центровой Тайрелл Нэльсон, на счету которого 16 очков, четыре подбора, три передачи, один перехват и одна потеря при коэффициенте эффективности «+17».

У гостей лучшим стал сербский центровой Лука Митрович, в его активе 12 очков, девять подборов, две передачи, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+21».