«Енисей» крупно победил «Самару», у которой 15-е поражение подряд в Единой лиге

В среду, 17 декабря, в Самаре во дворце спорта имени В.С. Высоцкого состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местная «Самара» принимала «Енисей». Хозяева площадки со счётом 72:94 (15:20; 17:31; 20:23; 20:20) уступили красноярцам.

Для «Самары» это поражение стало 15-м в сезоне-2025/2025 при нуле выигранных встреч.

У самарцев отличился российский защитник Никита Михайловский, на счету которого 21 очко, шесть подборов, две передачи и три потери при коэффициенте эффективности «+17».

Лучшим игроком матча стал сербский центровой «Енисея» Данило Тасич, в его активе 17 очков, восемь подборов, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+25».