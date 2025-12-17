Скидки
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол

«Самара» — «Енисей», результат матча 17 декабря 2025, счёт 72:94, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Енисей» крупно победил «Самару», у которой 15-е поражение подряд в Единой лиге
Комментарии

В среду, 17 декабря, в Самаре во дворце спорта имени В.С. Высоцкого состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором местная «Самара» принимала «Енисей». Хозяева площадки со счётом 72:94 (15:20; 17:31; 20:23; 20:20) уступили красноярцам.

Для «Самары» это поражение стало 15-м в сезоне-2025/2025 при нуле выигранных встреч.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
72 : 94
Енисей
Красноярск
Самара: Чеваренков, Кузнецов, Шейко, Пивцайкин, Маруфов, Михайловский, Базоров, Минченко, Походяев, Косяков, Чикарев, Чебуркин
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Ванин, Долинин, Антипов

У самарцев отличился российский защитник Никита Михайловский, на счету которого 21 очко, шесть подборов, две передачи и три потери при коэффициенте эффективности «+17».

Лучшим игроком матча стал сербский центровой «Енисея» Данило Тасич, в его активе 17 очков, восемь подборов, три передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+25».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

