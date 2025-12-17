Скидки
Партизан Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Пашутин объяснил, как «Парме» одолеть «Мегу», победившую и ЦСКА, и «Локо» в Basket Cuр

Комментарии

Главный тренер команды «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался в преддверии матча WINLINE Basket Cup 2025 с сербской «Мегой», который начнётся сегодня, 17 декабря, в 21:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
17 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Мега
Белград
1-я четверть
10 : 7
Бетсити Парма
Пермь
Мега: Миленкович, Люк, Джулович, Радоичич, Дрезгич, Маркович, Вукчевич, Сиби, Суиго, Сржентич, Гачич, Мушицки
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Сандерс, Ильницкий, Стафеев, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

«Команда «Мега» выиграла у ЦСКА и «Локо», сейчас имеет две победы. Команда молодая, в ней собраны лучшие таланты из Европы, как раз 2006 и 2005 год [рождения]. Играет дисциплинированно… Все с хорошими бросками, все грамотные, играют в дисциплинированный баскетбол. Плюс сейчас добавился американец Люк, который даёт энергии. Наша задача контролировать и играть от защиты, как мы делали с «Локомотивом». Не давать свободно атаковать изнутри — Джулович хорошо в посту играет…

Самое главное — защищаться, контролировать подбор, контролировать снайперов — с Джуловичем в посту справиться, а с Дрэгичем и Люком на периметре… Поэтому задача — играть от защиты, самоотверженно, играть сердцем, бороться за каждый мяч и контролировать ритм игры. В последних встречах, за исключением матча с ЦСКА, мы выигрываем подборы. То есть ребята нацелены на это. Ну, и думаю, это большое подспорье, когда контролируешь подбор, не даёшь тем самым [совершать] броски второго шанса. Ну и ритм — не давать убежать. Они будут стараться от нас убежать, особенно дома у себя», — приводит слова Пашутина пресс-служба команды.

